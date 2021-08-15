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Техасский судья приказал правительству Байдена вернуть программу «Оставайся в Мексике»
США
Техасский судья приказал правительству Байдена вернуть программу «Оставайся в Мексике»
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

 

Остин, 15 августа. Федеральный судья штата Техас Мэтью Качмарик приказал администрации президента США Джо Байдена вернуться к программе времен Дональда Трампа известной под неофициальным названием «Оставайся в Мексике». Об этом пишет газета El Pais.

Качмарик объяснил свое решение тем, что Техас и Миссури особо уязвимы перед множеством мигрантов, которые сейчас вправе ожидать решения по суду на территории США. В это время они по закону могут пользовать медицинскими и образовательными услугами, что приводит к перегрузке инфраструктуры. Он также указал, что отмена программы была сделана «с нарушениями», и поэтому ее необходимо восстановить, пока не будет найден оптимальный способ решения проблемы.

У администрации Байдена есть семь дней, чтобы оспорить решение. В случае если постановление будет обжаловано правительством США, то ожидается длительный процесс, который приведет к Верховному суду, отмечают СМИ.

«Оставайся в Мексике»

Программа, которая получил неофициальное название «Оставайтесь в Мексике» была создана в 2018 году и являлась одной из центральных мер по борьбе с мигрантами, заявленной Трампом. Согласно ей, беженцев, которые ожидали решения суда по своему делу, возвращали в Мексику. Эта практика была свернута во время пандемии коронавируса, когда американские пограничники получили чрезвычайные полномочия от Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Кризис на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы США задержали 118 тыс. мигрантов. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Техасский судья приказал правительству Байдена вернуть программу «Оставайся в Мексике»
wikipedia.org  / U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% к тому же выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

 

 

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мигранты суд байден мексика
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