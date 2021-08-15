Уникальные приборы химразведки покажут гостям форума «Армия-2021» в Приамурье

Биробиджан, 15 августа. Военнослужащие войск РХБЗ Восточного военного округа представят современные приборы химразведки на площадках форума «Армия-2021» в Амурской и Еврейской автономной областях.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что гости мероприятия смогут ознакомиться со специальными приборами, которые способны обнаруживать отравляющие вещества потенциального противника в диаметре до 4 тысяч метров. Главным достоинством такого устройства является автономность.

Кроме того, в рамках демонстрации вооружения и военной техники посетители смогут побывать на выставке исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки, современных приборов наблюдения и БПЛА. Всего на тематических площадках в Приамурье будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы, не так давно поступившие в воинские части военного округа.

Ранее сообщалось, что подразделения ЮВО покажут гостям форума «Армия-2021» более тысячи современных образцов военной техники. Выставки будут организованы во Владикавказе, Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале и в Каспийске.