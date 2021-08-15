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Польский журналист объяснил, как Россия подтолкнула Европу к строительству «СП-2»

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:24
Политика
Польский журналист объяснил, как Россия подтолкнула Европу к строительству «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Варшава, 15 августа. Российские власти сделали грамотный тактический ход, с помощью которого подтолкнули Европу к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Такое мнение выразил журналист польского издания Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович. Он считает, что трубопровод в большей степени нужен европейцам, чем России.

«Северный поток — 2» на протяжении длительного периода времени был объектом критики со стороны стран Запада. В частности, США неоднократно называли проект рычагом давления на Европу. Бывшая администрация Белого дома ввела против газопровода экономические санкции.

Работы над строительством «СП-2» возобновились после смены американского лидера. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден начал проводить внешнюю политику, которая в некоторых моментах кардинально отличалась от риторики его предшественника Дональда Трампа.

Сейчас в Европе наблюдается дефицит газа: запасы в хранилищах настолько малы, что зимой ЕС столкнется с большими проблемами. Москва не спешит наращивать экспорт голубого топлива. Недавно стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на ГТС Украины и в Польше.

Власти РФ сделали грамотный тактический ход, отказавшись от услуг Киева и Варшавы по транзиту газа, отметил польский журналист. По его словам, Москва поставила ЕС перед сложным выбором, который подтолкнул европейцев к ускорению строительства «СП-2».

Ранее в Польше сравнили с предательством сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Эксперт по энергетике Анджей Щенсняк отметил, что соглашение двух стран вызвало большое разочарование у Варшавы и Киева.

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россия европа сп-2
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