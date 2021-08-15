Убытки и проблемы: фермеров обеспокоили пожары в оазисах финиковых пальм в Марокко

Рабат, 15 августа. Оазисы финиковых пальм сгорают на юго-востоке Марокко. Фермеры и пожарные пытаются справиться с огнем, но уже погибли сотни плодоносящих деревьев.

Местные жители назвали пожары в оазисах главной проблемой, которая постоянно беспокоит население. Финиковые пальмы являются основным источником дохода фермеров. Только с 2015 по 2018 год экономика пополнилась почти на 218 миллионов долларов.

Кроме того, Марокко12-й производитель фиников в мире с оборотом 117 тысяч тонн ежегодно. Пальмы занимают почти 60 тысяч гектаров, что эквивалентно 6,9 миллионам деревьев.

В 2014-м министр сельского хозяйства и морского рыболовства оглашал Мухаммеду VI новую стратегию развития оазисов. Через два года Марокко представило инициативу на конференции ООН по климату в Марракеше для признания, сохранения и развития территорий с финиковыми пальмами.

Однако усилия Рабата по защите оазисов, которые учитывали сложные климатические условия, безопасность производства и поддержку фермеров, не предотвратили возникновения пожаров. Сгорающие плодоносящие деревья ежегодно становятся причиной банкротства местных жителей, а будущее предвещает лишь более серьезные проблемы.

Изменение климата и другие причины

Greenpeace отмечал, что изменение климата грозит вымиранием оазисов финиковых пальм в Марокко. Международная экологическая организация призвала Рабат как играть ведущую роль в глобальных переговорах, так и повысить уровень обязательств по борьбе с последствиями потепления ради защиты культуры, богатства и наследия королевства.

«Разрушительные наводнения в Европе. Температура взлетает до 45ºC в Канаде. Оползни в Японии. Облачные всплески в Индии. Наводнения в метро Нью-Йорка, центральном Китае и Уганде, а также изнуряющая жара в Марокко. Это реальная жизнь в 2021 году», — уточнял Greenpeace.

Местные фермеры считают, что помимо изменения климата немаловажную роль играет и человеческий фактор, который связан с плохой очисткой так называемых «пальмовых гнезд», становящихся благоприятной зоной для возникновения пожаров.

По мере того как марокканцы мигрируют в города, пренебрежение плодоносящими деревьями возрастает, что является еще одним фактором, превращающим оазисы в непроходимый лес. Пожарным трудно найти источник возгорания.

«Резкие изменения климата, которые приводят к наводнениям и рекордно высоким температурам, также могут быть прямой причиной пожаров», — не исключили жители королевства.

Оазисам финиковых пальм не хватает жидкости, а фермерам почти нечем орошать землю и бороться с пожарами. Правительство Марокко сообщало, что ежегодная доля воды на душу населения сократилась до менее 650 кубических метров по сравнению с 2500 в 1960-м. Ожидается, что к 2030 году это количество не превысит 500 кубических метров.

Главное управление метеорологии королевства проинформировало, что в ближайшие дни в центральных и южных районах ожидаются высокие температуры от 46 до 49 градусов. За последние 10 лет в Марокко потеплело на 0,33 градуса, что на 0,17 выше, чем в среднем по миру.