Появились фото эскизов памятника героиням фильма «А зори здесь тихие»

Петрозаводск, 15 августа. Культовая военная драма «А зори здесь тихие» будет увековечена на территории Карелии. Первые эскизы монумента были опубликованы в Сети.

Картина «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого отметит пятидесятый юбилей уже в 2022 году. В честь памятной даты власти Карелии готовятся установить памятник героиням, отлитый в бронзе. Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что уже получил первые фото эскизов. Политик опубликовал кадры концептов на странице во «ВКонтакте».

Монумент будет установлен у водопада Ахвенкоски в Сортавальском районе. Идею для памятника подал ветеран Великой Отечественной войны Антон Павлович Щербаков. Кроме того, инициатива нашла поддержку со стороны депутата Елены Драпеко, которая сыграла в культовой картине одну из ролей.

Власти Копейска почтили память 13-летнего Димы Новоселова, который ушел из жизни, спасая детей из водоема. В честь юноши был установлен монумент, открытие которого состоялось 12 августа.