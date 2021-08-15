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Появились фото эскизов памятника героиням фильма «А зори здесь тихие»
Общество
Появились фото эскизов памятника героиням фильма «А зори здесь тихие»
кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Петрозаводск, 15 августа. Культовая военная драма «А зори здесь тихие» будет увековечена на территории Карелии. Первые эскизы монумента были опубликованы в Сети.

Картина «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого отметит пятидесятый юбилей уже в 2022 году. В честь памятной даты власти Карелии готовятся установить памятник героиням, отлитый в бронзе. Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что уже получил первые фото эскизов. Политик опубликовал кадры концептов на странице во «ВКонтакте».

Монумент будет установлен у водопада Ахвенкоски в Сортавальском районе. Идею для памятника подал ветеран Великой Отечественной войны Антон Павлович Щербаков. Кроме того, инициатива нашла поддержку со стороны депутата Елены Драпеко, которая сыграла в культовой картине одну из ролей.

Власти Копейска почтили память 13-летнего Димы Новоселова, который ушел из жизни, спасая детей из водоема. В честь юноши был установлен монумент, открытие которого состоялось 12 августа.

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памятник кино а зори здесь тихие
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