Американские военные в ближайшие часы возьмут под контроль аэропорт Кабула

Кабул, 15 августа. Военные ВС США в ближайшие часы возьмут контроль над аэропортом Кабула для улучшения воздушного движения. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что все сотрудники посольства США покинут Афганистан в течение трех дней. В данный момент американское дипведомство переехало в аэропорт Кабула. Пентагон для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов направил в афганскую столицу 3 тысячи военнослужащих.

Все представители посольства будут вывезены из страны к вечеру 18 августа. Вашингтон принял такое решение на фоне заявления об отставке президента Афганистана Ашрафа Гани. Согласно сообщениям местных СМИ, переходное правительство страны возглавит экс-министр внутренних дел Али Ахмадом Джалали.