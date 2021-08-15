Сергей Соседов заявил, что Киркоров не имеет отношения к искусству

Москва, 15 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о творчестве артиста Филиппа Киркорова. Обозреватель убежден, что яркий образ певца не помогает ему в искусстве.

Сергей Соседов регулярно оказывается в центре внимания благодаря острым высказываниям. Недавно музыкальный обозреватель в очередной раз прошелся по творчеству певца Филиппа Киркорова. В интервью изданию Woman Hit журналист резко высказался о хитах звезды и объяснил, почему готов похвалить его образ, но не музыку.

«Ну какие у Киркорова хиты!? Это не является творчеством, это не имеет отношения к искусству и таланту. Мы можем поражаться трудоспособности Киркорова и его отменному здоровью. Это да. У него генетика хорошая и заметная внешность. Но это не имеет отношения к его творческой потенции», — убежден критик.

Эпатажный образ подарил Киркорову имидж короля эстрады, однако Соседов скептически относится к его таланту. Так, во время интервью обозреватель заявил, что считает исполнителя не более, чем средним артистом, «на четверку, но даже не четверку с плюсом».

После жесткой критики в адрес Киркорова, Соседов не забыл упомянуть и его экс-супругу Аллу Пугачеву. Журналист признался, что с болью наблюдает за личной жизнью Примадонны в браке с шоуменом Максимом Галкиным.