Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 20:18
20:18
Азия
США и Южная Корея начинают виртуальные военные учения
20:15
Происшествия
Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
Все новости

Джей Ло удалила все фото с бывшим возлюбленным Алексом Родригесом
Шоу-бизнес
Джей Ло удалила все фото с бывшим возлюбленным Алексом Родригесом
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудская дива Дженнифер Лопес неожиданно вспомнила о бейсболисте Алексе Родригесе. Звезда удалила все фотографии с бывшим возлюбленным и отписалась от него в соцсетях.

Известная артистка меньше полугода назад рассталась с Родригесом, с которым встречалась почти четыре года и уже планировала свадьбу. Разрыв звезды с бейсболистом для многих поклонников стал неожиданностью, а некоторые даже ждали их воссоединения. Однако Лопес разбила мечты поклонников — она удалила все совместные фотографии с Родригесом и отписалась от него в соцсетях.

Некоторые связали этот жест с днем рождения ее нового бойфренда — голливудского актера Бена Аффлека. С артистом Джей Ло возобновила отношения спустя много лет. И, судя по фотографиям, она счастлива в объятиях звезды фильма «Операция «Арго»».

Известный бейсболист, как сообщается, тоже не страдает в одиночестве, хотя и пытался вернуть певицу. Он не стал отвечать тем же бывшей невесте и сохранил большое количество совместных счастливых фотографий. Хотя некоторое время назад его видел в компании сразу трех моделей, с которыми он не стеснялся в проявлении эмоций.

Таролог Светлана Малахова уверена, что роман Аффлека и Лопес, несмотря на их большую любовь, продлится недолго. По ее словам, до конца года артистка предаст своего возлюбленного ради нового мужчины.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джей Ло удалила все фото с бывшим возлюбленным Алексом Родригесом
аффлек отношения лопес родригес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru