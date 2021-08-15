Джей Ло удалила все фото с бывшим возлюбленным Алексом Родригесом

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудская дива Дженнифер Лопес неожиданно вспомнила о бейсболисте Алексе Родригесе. Звезда удалила все фотографии с бывшим возлюбленным и отписалась от него в соцсетях.

Известная артистка меньше полугода назад рассталась с Родригесом, с которым встречалась почти четыре года и уже планировала свадьбу. Разрыв звезды с бейсболистом для многих поклонников стал неожиданностью, а некоторые даже ждали их воссоединения. Однако Лопес разбила мечты поклонников — она удалила все совместные фотографии с Родригесом и отписалась от него в соцсетях.

Некоторые связали этот жест с днем рождения ее нового бойфренда — голливудского актера Бена Аффлека. С артистом Джей Ло возобновила отношения спустя много лет. И, судя по фотографиям, она счастлива в объятиях звезды фильма «Операция «Арго»».

Известный бейсболист, как сообщается, тоже не страдает в одиночестве, хотя и пытался вернуть певицу. Он не стал отвечать тем же бывшей невесте и сохранил большое количество совместных счастливых фотографий. Хотя некоторое время назад его видел в компании сразу трех моделей, с которыми он не стеснялся в проявлении эмоций.

Таролог Светлана Малахова уверена, что роман Аффлека и Лопес, несмотря на их большую любовь, продлится недолго. По ее словам, до конца года артистка предаст своего возлюбленного ради нового мужчины.