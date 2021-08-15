Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 20:18
20:15
Происшествия
Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
20:01
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
Все новости

Стало известно, как выглядит могила режиссера Меньшова на 40-й день после его смерти
Общество
Стало известно, как выглядит могила режиссера Меньшова на 40-й день после его смерти
Агентство городских новостей Москва

Москва, 15 августа. Оскароносный российский режиссер Владимир Меньшов умер 40 дней назад. Журналисты отправились на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память артиста.

Режиссер классической советской ленты "Москва слезам не верит" умер от последствий, вызванных коронавирусом нового типа 5 июля. Его похоронили на кладбище среди таких же великих артистов — актера Василия Ланового и сатирика Михаила Жванецкого.

Спустя 40 дней после смерти артиста, его могила по-прежнему продолжает утопать в цветах. В огромном количестве растений практически скрывается само захоронение и даже крест. Родные пока не установили артисту памятник. Вокруг могилы все чисто и аккуратно, сразу видно, что за ней ухаживают, и ее периодически навещают, сообщает kp.ru.

Уход артиста каждый из его родственников переживает по-своему. Его дочь актриса Юлия Меньшова уехала из шумной столицы, чтобы побыть в тишине. Сначала она напугала своих поклонников, перестав полностью обновлять профиль в Instagram, однако потом сообщила, что таким образом проводила информационный детокс и приводила мысли в порядок.

А вдова кинематографиста актриса Вера Алентова, чтобы справиться с тяжестью утраты, вернулась к работе в родном Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Звезда предстоит сыграть главные роли в двух новых спектаклях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, как выглядит могила режиссера Меньшова на 40-й день после его смерти
кладбище меньшов могила
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru