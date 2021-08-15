Стало известно, как выглядит могила режиссера Меньшова на 40-й день после его смерти

Москва, 15 августа. Оскароносный российский режиссер Владимир Меньшов умер 40 дней назад. Журналисты отправились на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память артиста.

Режиссер классической советской ленты "Москва слезам не верит" умер от последствий, вызванных коронавирусом нового типа 5 июля. Его похоронили на кладбище среди таких же великих артистов — актера Василия Ланового и сатирика Михаила Жванецкого.

Спустя 40 дней после смерти артиста, его могила по-прежнему продолжает утопать в цветах. В огромном количестве растений практически скрывается само захоронение и даже крест. Родные пока не установили артисту памятник. Вокруг могилы все чисто и аккуратно, сразу видно, что за ней ухаживают, и ее периодически навещают, сообщает kp.ru.

Уход артиста каждый из его родственников переживает по-своему. Его дочь актриса Юлия Меньшова уехала из шумной столицы, чтобы побыть в тишине. Сначала она напугала своих поклонников, перестав полностью обновлять профиль в Instagram, однако потом сообщила, что таким образом проводила информационный детокс и приводила мысли в порядок.

А вдова кинематографиста актриса Вера Алентова, чтобы справиться с тяжестью утраты, вернулась к работе в родном Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Звезда предстоит сыграть главные роли в двух новых спектаклях.