Удивительный Крым: почему Инкерманский карьер привлекает паломников и туристов

В Крыму и Севастополе находится множество уникальных мест, которые привлекают туристов со всего мира. Одно из таких — Инкерманский карьер, который существовал еще во времена Древнего Рима, поскольку известняк был основным стройматериалом греческих и ромейских эпох. Примечательно, что историки часто называют полуостров перекрестком древних народов, поэтому он является некой жемчужиной отечественной археологии.

Возле карьера находится Крепость Каламита — она была построена еще в шестом веке для защиты византийского Херсонеса, но сегодня на ее месте можно увидеть только оставшийся вырубленный ров в скале.

Вода в самом карьере обычно немного прохладная даже летом, поскольку на его дне проходят практически ледяные течения подземных вод, передает корреспондент ФАН.

«Инкерманский карьер некоторое время питал своей водой Севастополь, когда была засуха, но в феврале отсюда перестали откачивать воду. Это место достаточно популярно и среди местных жителей, и среди туристов. Если первые сюда приходят покупаться, то вторые — для фотосессии. Еще тут иногда занимаются дайвингом, ведь в древние времена тут добывали известняк, естественно, это делалось кустарным способом, поэтому, говорят, на разных глубинах есть рукотворные пещеры. Однако само дно сильно заилено, а еще там очень холодная вода. Но, думаю, для новичков это было бы отличное место, чтобы начать нырять с аквалангом», — рассказала экскурсовод из Севастополя Наталья.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Владимир Сергеев

Кроме того, по ее словам, в этих местах часто можно встретить паломников, поскольку они верят, что вода Инкерманского карьера целебная, потому что в свое время здесь были монахи и их святыни, а еще здесь отбывал каторгу римский епископ Климент I, поэтому некоторые люди считают это место особым.

Ученые также утверждают, что возраст Инкерманского карьера составляет более двух тысяч лет, а его максимальная глубина — 62 метра. Соответственно, это один из старейших карьеров на постсоветском пространстве.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что эксперт назвал планы по застройке Севастополя преждевременными. Он объясняет это тем, что после принятия генерального плана города-героя ситуация может резко измениться.