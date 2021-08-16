Эксперт Пархоменко: нужно реформировать работу избиркомов после инцидента с «Родиной»

Партии «Родина» было отказано в регистрации списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Городская избирательная комиссия пояснила свое решение тем, что якобы нашла большое количество недостоверных подписей. Однако предыдущий «опыт работы» петербургских выборных чиновников подсказывает, что они лгут и на этот раз. В этом убежден политолог и культуролог Андрей Пархоменко. В своем интервью ФАН он заявил, что вся избирательная система России нуждается в серьезной реформе.

«Прежде всего необходимо отметить, что понятие «брак», которое члены комиссий используют по отношению к подписям, не имеет абсолютно никаких четких критериев, — сказал эксперт. — Так можно назвать любую подпись, которая показалась чиновнику неправильной исключительно по его субъективной оценке, подчас достаточно предвзятой».

Политолог подчеркнул, что суть работы избирательных комиссий должна быть в корне перестроена: они должны перестать выполнять роль карающего органа и превратиться в дружелюбный по отношению к кандидатам институт, помогающий им и даже исправляющий их ошибки.

«Если члены избиркомов видят, что в документах что-то не так, они могут сами это отредактировать, — заметил культуролог. — Разумеется, я не говорю сейчас о каких-то жестких косяках, но вот эта отвратительная придирчивость, если честно, бесит и сводит с ума. Может даже показаться, что они сами там сидят и портят подписные листы, отданные за неугодных кандидатов. Ну а почему нет? Механизмов контроля за процессом приемки подписей либо нет, либо они тупо не работают».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Собеседник ФАН предложил подробно проработать понятие брака в документах, подаваемых кандидатами, чтобы те могли в случае несогласия с членами комиссий подать на апелляцию.

«Должен быть убран фактор субъективной оценки частных лиц», — убежден Пархоменко.

По его словам, казус, произошедший с «Родиной», может вызвать в обществе разочарование в институте выборов и подорвать доверие к власти в целом.

«А как иначе? — спросил политолог. — Ведь «Родина» столкнулись не с волей народа, а с личной прихотью ряда конкретных лиц, которые используют процедурные проволочки ради собственной выгоды. Ни о какой легитимности тут и речи быть не может».

Ранее с поддержкой партии «Родина» выступил политолог Александр Прокопчук.