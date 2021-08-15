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Трехлетний мальчик выпал из окна и погиб в Волгограде

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:03
Происшествия
Трехлетний мальчик выпал из окна и погиб в Волгограде
pixabay.com

Волгоград, 15 августа. Трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Ворошиловском районе Волгограда. СК начал проверку.

В квартире девятиэтажного дома на Кузнецкой улице трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Ребенок погиб в машине скорой помощи. По факту инцидента правоохранители ведут расследование.

По данным следствия, на момент трагедии ребенок находился дома вместе с 28-летней мамой. Она ненадолго оставила мальчика одного в комнате и по возвращении не обнаружила его на месте. На открытом окне также отсутствовала москитная сетка. Местная жительница вызвала скорую, но спасти ребенка не удалось.

Ранее шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа на юге столицы и погибла. Ребенок оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала веса девочки.

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