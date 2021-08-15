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Программа лидера ЦАР по электрификации страны продемонстрировала высокую эффективность
ЦАР
Программа лидера ЦАР по электрификации страны продемонстрировала высокую эффективность
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 15 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поделился подробностями процесса модернизации гидроэлектростанции «Боали-2».

Для решения проблемы с энергией электрики провели масштабные работы по восстановлению объектов сети, так как основные сложности возникали из-за неисправностей оборудования.

«Как вы знаете, мы давно испытываем трудности с производством энергии. Это приводит к тому, что многие города страны переживают разруху, потому что в течение долгих лет мы не думали об увеличении производства. Но сейчас это критически необходимо. В нашем распоряжении имелось всего 18 мегаватт. Сегодня благодаря поддержке наших партнеров из BAD нам удалось нарастить мощности. И это не конец. Теперь мы будем производить электричество с помощью солнечных батарей. Это поспособствует удовлетворению потребностей жителей Центральноафриканской Республики», — рассказал Туадера.

Население страны считает, что президент ЦАР прикладывает максимальные усилия для выполнения обещаний, данных на инаугурации. Устранение дефицита электроэнергии является одним из приоритетных направлений программы Туадера, и уже сейчас можно оценить успехи, которых лидер государства успел добиться.

Ранее глава республики провел церемонию ввода в эксплуатацию ГЭС «Боали-2» и поблагодарил Африканский банк развития за финансирование проекта.

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