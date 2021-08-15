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Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:15
Происшествия
Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта в Кабуле
wikipedia.org  /  Carl Montgomery / CC BY 2.0

Кабул, 15 августа. Аэропорт Кабула подвергается обстрелам. По сообщениям дипломатического представительства США в Афганистане, на территории воздушной гавани начался пожар.

Отмечается, что ведение огня по столичному аэропорту происходит на фоне занятия городских районов боевиками движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). В настоящий момент на территории комплекса находится посольство Соединенных Штатов.

Незадолго до этого талибы объявили об установлении контроля на большей часть Афганистана и начали наступление на Кабул. Власти страны перед угрозой штурма пошли на сдачу города и объявили о мирной передаче власти. На этом фоне президент республики Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул территорию государства. В ближайшее время будет сформировано переходное правительство Афганистана во главе с экс-министром внутренних дел страны Ахмадом Джалали. Официальные источники еще не подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле. Они призвали местных политиков к сотрудничеству и мирной передаче власти в ближайшие сроки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша кабул афганистан талибан
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