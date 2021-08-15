Фанатов Галкина удивил простой рацион на завтрак для двойняшек Лизы и Гарри

Москва, 15 августа. Телеведущий Максим Галкин поделился забавным роликом, где запечатлел домашний завтрак в кругу семьи. Как оказалось, дети артиста с удовольствием едят обычную еду.

Звездная пара певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина с головой погрузилась в домашние хлопоты с появлением детей Гарри и Лизы. Артисты вовлечены в воспитание двойняшек и часто делятся с фанатами счастливыми и забавными моментами из семейных будней. Недавно Галкин показал, как он превращает обычный завтрак в интересное занятие для детей. К примеру, артист позволил Лизе изобразить на тарелке снеговика из простых сосисок и моркови.

«Это снеговик — смотри, красный нос, а это глазки!» — продемонстрировала дочь артиста.

Гарри и вовсе отправился завтракать, вооружившись игрушечным автоматом. При этом подписчики с удивлением обратили внимание, что рацион двойняшек выглядит вполне обычным. Фанаты поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Кто бы мог подумать, что Алла для двойняшек отваривает сосиски»; «Выглядит очень аппетитно»; «Как в самой обычной семье, класс!» — писали восхищенные фолловеры.

Несмотря на регулярные комплименты от поклонников, счастливая жизнь Примадонны не убедила критика Сергея Соседова. Музыкальный обозреватель признался, что с болью наблюдает за жизнью Пугачевой.