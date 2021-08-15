Премьер Канады назвал дату внеочередных выборов в парламент

Оттава, 15 августа. Внеочередные выборы в парламент Канады состоятся 20 сентября. Такое объявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Политик выступил по видеосвязи. Офис премьер-министра транслировал его обращение к гражданам. Трюдо обозначил дату проведения внеочередных парламентских выборов.

«Генерал-губернатор приняла мою просьбу распустить парламент», — констатировал премьер Канады.

Граждане будут голосовать 20 сентября. Ранее стало известно, что Трюдо готовится к внеочередным выборам для получения поддержки большинства в парламенте. Премьер планировал использовать успешную политику по борьбе с пандемией для достижения своих целей.