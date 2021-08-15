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Сатановского разъярил принятый президентом Польши скандальный закон
Политика
Сатановского разъярил принятый президентом Польши скандальный закон
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 15 августа. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский обрушился с критикой на Польшу, не стесняясь в выражениях.

Эксперта буквально вывел из себя принятый президентом Польши Анджеем Дудой скандальный закон о реституции. Согласно новому закону, ограничиваются права жертв Холокоста, их родственников, а также других людей еврейской и нееврейской национальности, имущество которых во время Второй мировой войны конфисковала Польша. Поступок Дуды Сатановский назвал подлым.

«Чего еще от него можно было ждать? Анджей Дуда ничем от своих коллег из республик Прибалтики и с Украины не отличается. Такое же г...о», — эмоционально написал политолог в Telegram-канале.

Сатановский напомнил, что сейчас Польша не гнушается требовать огромных денег с Германии и России и считает это вполне логичным.

«Непомерная жадность и жажда наживы заставляет Варшаву не только проводить бесчестную политику по отношению к своим бывшим гражданам и их потомкам, но и выступать против союзников в лице США», — указал эксперт.

Политолог уверен, что Польша поплатится за свой скандальный закон, так как его жестко раскритиковали на Западе.

Ранее Сатановского вывели из себя заявления украинского политолога Вадима Карасева, и он оставил развернутый ответ на высказывания украинца в личном Telegram-канале. Он предложил Карасеву обратиться к врачу, «если еще не поздно».

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польша дуда сатановский
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