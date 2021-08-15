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В Госдуме предложили новые меры по борьбе с наценками на товары в магазинах

  /   Обновлено: 15 августа 2021 19:17
Экономика
В Госдуме предложили новые меры по борьбе с наценками на товары в магазинах
pixabay.com

Москва, 15 августа. Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов уверен, что нужно жестче бороться с торговыми сетями, которые повышают цены на продукты.

Штрафы, по словам парламентария, неэффективная мера. Снизить цены на продукты удастся в том случае, если получится уменьшить стоимость и отменить плату за аренду помещений, подчеркнул Власов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Действовать надо жестче. Торговые сети, которые повышают цены на необходимые продукты питания, не только на этот борщевой набор, надо просто закрывать, например, на неделю», — подчеркнул депутат.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее объявила, что готовит законопроект, ограничивающий наценку товаров торговых сетей. Изменения, по мнению регулятора, необходимы для «повышения прозрачности» на рынке.

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