Экоактивист из Кот-д’Ивуара борется с загрязнением природы посредством творчества

Ямусукро, 15 августа. Молодой художник из Кот-д’Ивуара Астрид Куаме превращает старую обувь в произведения искусства. Ивуариец собирает выброшенные на пляжах сланцы и делает из них коллажи, стоимость которых доходит до 1000 долларов.

Ivorian artist Aristide Kouame transforms beach trash into artworks valued at up to $1,000 by transforming rubber and plastic soles to large collages. https://t.co/1ZA3CKqZW7 — Rappler (@rapplerdotcom) August 14, 2021

«Это мусор, который люди выбросили в море. Но волны возвращают его на берег, потому что отходам не место в воде. Однажды мне пришла идея делать картины из обрезков шлепанцев. Это способ дать вторую жизнь предметам, которыми люди засоряют пляжи», — рассказал Куаме, собирая отходы в Абиджане.

Painter Aristide Kouame from Ivory Coast uses discarded rubber scraps that wash up on shore to create art pic.twitter.com/zYTY5WoS9A — Reuters (@Reuters) August 14, 2021

После поиска «ингредиентов», молодой человек садится в переулке и приступает к вырезанию фигур, букв и лиц на резиновых подошвах найденных сланцев. Краску художник делает из технического пигмента по дешевой и экологически чистой технике.

Aristide Kouamé, un artiste qui realise des oeuvres exceptionnelles à partir de déchets qu'ils ramassent à la plage. Respect ❤????#ecologie #environnement pic.twitter.com/ShioBQY33M — Anas Seko ???? ???????? (@ramasseudordure) July 22, 2021

На коллажах Куаме изображает видных африканских деятелей и абстракции, поднимающие темы социальных проблем, в том числе экологию и изменение климата:

«Моя цель — заставить людей заботиться об окружающей среде ради создания лучшей жизни».

Творчество молодого таланта привлекло внимание искусствоведов Кот-д’Ивуара, и они разместили его работы в крупных галереях, где картины могут приобрести иностранные коллекционеры.

Многие представители африканской молодежи популяризируют экоактивизм и заботу о природе континента. Например, девушка из Уганды Фейт Авеко занимается производством сумок из пластиковых отходов. Угандийка гордится своим ремеслом и не боится осуждения. Кроме того, она преследует цель привлечь внимание людей к проблемам глобального загрязнения окружающей среды.