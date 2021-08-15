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Экоактивист из Кот-д’Ивуара борется с загрязнением природы посредством творчества
Африка
Экоактивист из Кот-д’Ивуара борется с загрязнением природы посредством творчества
http://reports.travel.ru/  / 

Ямусукро, 15 августа. Молодой художник из Кот-д’Ивуара Астрид Куаме превращает старую обувь в произведения искусства. Ивуариец собирает выброшенные на пляжах сланцы и делает из них коллажи, стоимость которых доходит до 1000 долларов.

«Это мусор, который люди выбросили в море. Но волны возвращают его на берег, потому что отходам не место в воде. Однажды мне пришла идея делать картины из обрезков шлепанцев. Это способ дать вторую жизнь предметам, которыми люди засоряют пляжи», — рассказал Куаме, собирая отходы в Абиджане.

После поиска «ингредиентов», молодой человек садится в переулке и приступает к вырезанию фигур, букв и лиц на резиновых подошвах найденных сланцев. Краску художник делает из технического пигмента по дешевой и экологически чистой технике.

На коллажах Куаме изображает видных африканских деятелей и абстракции, поднимающие темы социальных проблем, в том числе экологию и изменение климата:

«Моя цель — заставить людей заботиться об окружающей среде ради создания лучшей жизни».

Творчество молодого таланта привлекло внимание искусствоведов Кот-д’Ивуара, и они разместили его работы в крупных галереях, где картины могут приобрести иностранные коллекционеры.

Многие представители африканской молодежи популяризируют экоактивизм и заботу о природе континента. Например, девушка из Уганды Фейт Авеко занимается производством сумок из пластиковых отходов. Угандийка гордится своим ремеслом и не боится осуждения. Кроме того, она преследует цель привлечь внимание людей к проблемам глобального загрязнения окружающей среды.

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