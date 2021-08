Экоактивист из Кот-д’Ивуара борется с загрязнением природы посредством творчества

Ямусукро, 15 августа. Молодой художник из Кот-д’Ивуара Астрид Куаме превращает старую обувь в произведения искусства. Ивуариец собирает выброшенные на пляжах сланцы и делает из них коллажи, стоимость которых доходит до 1000 долларов.

Ivorian artist Aristide Kouame transforms beach trash into artworks valued at up to $1,000 by transforming rubber and plastic soles to large collages. https://t.co/1ZA3CKqZW7