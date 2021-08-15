Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»

Киев, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский поднимет тему Донбасса и «Северного потока — 2» на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил представитель главы государства.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обозначил темы личной встречи Зеленского с канцлером Германии. По его словам, политики обсудят восстановление переговоров по Донбассу и проект российского газопровода «СП-2».

Зеленский также хочет затронуть вопрос «нормандского формата», уточнил представитель президента. Никифоров заверил, что у главы государства есть огромное желание реанимировать переговоры, которые зашли в тупик.

«Сейчас все упирается в волю России», — добавил пресс-секретарь Зеленского.

В Офисе президента Украины ранее подтвердили, что стороны затронут «Северный поток — 2» на переговорах. Зеленский и Меркель обсудят гарантии Германии после запуска газопровода.