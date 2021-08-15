Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 20:17
20:15
Происшествия
Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
20:01
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
Все новости

Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 15 августа 2021 20:05
Политика
Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский поднимет тему Донбасса и «Северного потока — 2» на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил представитель главы государства.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обозначил темы личной встречи Зеленского с канцлером Германии. По его словам, политики обсудят восстановление переговоров по Донбассу и проект российского газопровода «СП-2».

Зеленский также хочет затронуть вопрос «нормандского формата», уточнил представитель президента. Никифоров заверил, что у главы государства есть огромное желание реанимировать переговоры, которые зашли в тупик.

«Сейчас все упирается в волю России», — добавил пресс-секретарь Зеленского.

В Офисе президента Украины ранее подтвердили, что стороны затронут «Северный поток — 2» на переговорах. Зеленский и Меркель обсудят гарантии Германии после запуска газопровода.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»
меркель зеленский Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru