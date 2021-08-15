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Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны
Судан
Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 15 августа. Судан отпраздновал 67-ю годовщину армии многочисленными торжествами и военными парадами в столице и штатах.

Премьер-министр правительства переходного периода Абдалла Хамдок чествовал вооруженные силы в связи со знаменательной датой, отметив их жертвы и заслуги перед отечеством.

 «Я поздравляю суданскую армию с 67-й годовщиной, и мне жаль, что я не могу находиться рядом с каждым солдатом, с открытой грудью стоящим на передовой перед лицом опасности. Эти парни заслуживают нашей благодарности. Чем более сплоченной и сильной является суданская армия, тем сильнее ее способность защитить землю, родину и внести вклад в сохранение демократии», — написано на странице главы правительства в Twitter.

В свою очередь, председатель переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий ВС генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил на праздновании 67-й годовщины армии в Зале дружбы в Хартуме в присутствии правительственных чиновников, руководителей вооруженных сил и представителей СМИ. В своей речи он заявил, что военнослужащие стремятся к демократическим преобразованиям и блокируют любые попытки государственного переворота в стране.

«Армия всегда оставалась на стороне народа и поддерживала волю людей к переменам, к которым привела славная декабрьская революция», — добавил председатель Суверенного совета.

Он подчеркнул решимость вооруженных сил и их стремление продвигаться вперед для достижения лучшего будущего, призвав тех, кто пока не участвует в национальном строительстве, «догнать мир и присоединиться к его маршу».

«Враги Судана пытались подорвать его единство, но им не удалось добиться своей цели перед лицом мощи нашей армии», — заключил Аль-Бурхан.

С 21 августа 2019 года в Судане продолжается 53-месячный переходный период, по окончании которого пройдут всеобщие выборы. В настоящее время власть поделена между армией, гражданскими чиновниками и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение.

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