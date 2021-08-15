Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны

Хартум, 15 августа. Судан отпраздновал 67-ю годовщину армии многочисленными торжествами и военными парадами в столице и штатах.

Премьер-министр правительства переходного периода Абдалла Хамдок чествовал вооруженные силы в связи со знаменательной датой, отметив их жертвы и заслуги перед отечеством.

«Я поздравляю суданскую армию с 67-й годовщиной, и мне жаль, что я не могу находиться рядом с каждым солдатом, с открытой грудью стоящим на передовой перед лицом опасности. Эти парни заслуживают нашей благодарности. Чем более сплоченной и сильной является суданская армия, тем сильнее ее способность защитить землю, родину и внести вклад в сохранение демократии», — написано на странице главы правительства в Twitter.

كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.

كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 14, 2021

В свою очередь, председатель переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий ВС генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил на праздновании 67-й годовщины армии в Зале дружбы в Хартуме в присутствии правительственных чиновников, руководителей вооруженных сил и представителей СМИ. В своей речи он заявил, что военнослужащие стремятся к демократическим преобразованиям и блокируют любые попытки государственного переворота в стране.

«Армия всегда оставалась на стороне народа и поддерживала волю людей к переменам, к которым привела славная декабрьская революция», — добавил председатель Суверенного совета.

Он подчеркнул решимость вооруженных сил и их стремление продвигаться вперед для достижения лучшего будущего, призвав тех, кто пока не участвует в национальном строительстве, «догнать мир и присоединиться к его маршу».

«Враги Судана пытались подорвать его единство, но им не удалось добиться своей цели перед лицом мощи нашей армии», — заключил Аль-Бурхан.

С 21 августа 2019 года в Судане продолжается 53-месячный переходный период, по окончании которого пройдут всеобщие выборы. В настоящее время власть поделена между армией, гражданскими чиновниками и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение.