Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны

Хартум, 15 августа. Судан отпраздновал 67-ю годовщину армии многочисленными торжествами и военными парадами в столице и штатах.
Премьер-министр правительства переходного периода Абдалла Хамдок чествовал вооруженные силы в связи со знаменательной датой, отметив их жертвы и заслуги перед отечеством.
«Я поздравляю суданскую армию с 67-й годовщиной, и мне жаль, что я не могу находиться рядом с каждым солдатом, с открытой грудью стоящим на передовой перед лицом опасности. Эти парни заслуживают нашей благодарности. Чем более сплоченной и сильной является суданская армия, тем сильнее ее способность защитить землю, родину и внести вклад в сохранение демократии», — написано на странице главы правительства в Twitter.
كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 14, 2021
كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد.
В свою очередь, председатель переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий ВС генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил на праздновании 67-й годовщины армии в Зале дружбы в Хартуме в присутствии правительственных чиновников, руководителей вооруженных сил и представителей СМИ. В своей речи он заявил, что военнослужащие стремятся к демократическим преобразованиям и блокируют любые попытки государственного переворота в стране.
«Армия всегда оставалась на стороне народа и поддерживала волю людей к переменам, к которым привела славная декабрьская революция», — добавил председатель Суверенного совета.
Он подчеркнул решимость вооруженных сил и их стремление продвигаться вперед для достижения лучшего будущего, призвав тех, кто пока не участвует в национальном строительстве, «догнать мир и присоединиться к его маршу».
«Враги Судана пытались подорвать его единство, но им не удалось добиться своей цели перед лицом мощи нашей армии», — заключил Аль-Бурхан.
С 21 августа 2019 года в Судане продолжается 53-месячный переходный период, по окончании которого пройдут всеобщие выборы. В настоящее время власть поделена между армией, гражданскими чиновниками и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение.