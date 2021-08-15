Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году

Минск, 15 августа. Реальные доходы населения Белоруссии к 2025 году должны увеличиться на 20%, заявил первый замминистра экономики страны Юрий Чеботарь в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он уточнил, что в номинальном выражении доходы увеличатся в 1,5 раза. При этом, по словам чиновника, в частном секторе ситуация с зарплатами будет обстоять лучше, чем в государственном. Минэкономики прогнозирует, что к 2025 году доходы педагогов сравняются со среднереспубликанскими значениями, а зарплаты медиков увеличатся в полтора раза. Кроме того, ожидается повышение пенсий до 40% от средней заработной платы, добавил Чеботарь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале этой недели заявил, что обратился к России с просьбой предоставить новый кредит. По словам главы республики, речь идет об 1 млрд долларов. Эти деньги Минск собирается получить через Евразийский банк развития.