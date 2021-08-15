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Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:46
Политика
Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) вошли в президентский дворец в столице Афганистана, сообщает агентство Al Arabiya.

Боевики окружили Кабул 15 августа, после чего власти страны объявили о решении сдать столицу без сопротивления. Радикалы взяли под контроль все крупные города в Афганистане. Они призвали местных политиков к сотрудничеству и мирной передаче власти в ближайшие сроки.

При этом талибы рассчитывают обойтись без переходного правительства. Боевики ожидают полной передачи власти и пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всех желающих. Отмечается, что глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибы
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