Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) вошли в президентский дворец в столице Афганистана, сообщает агентство Al Arabiya.

Боевики окружили Кабул 15 августа, после чего власти страны объявили о решении сдать столицу без сопротивления. Радикалы взяли под контроль все крупные города в Афганистане. Они призвали местных политиков к сотрудничеству и мирной передаче власти в ближайшие сроки.

При этом талибы рассчитывают обойтись без переходного правительства. Боевики ожидают полной передачи власти и пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всех желающих. Отмечается, что глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку.

1 Организация запрещена на территории РФ.