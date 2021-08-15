Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами

Решения о том, кто станет депутатом Петербургского Законодательного собрания или даже Госдумы, принимаются не на избирательных участках. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Витушкин. В разговоре с ФАН он объяснил, почему партия «Родина» не попадает на выборы.

«Здесь отбор ведется гораздо раньше. «Родина» как раз имела шансы пройти хотя бы в лице одного-двух депутатов в городской парламент. Но очевидно, что действующие власти приняли решение не усложнять архитектуру режима в одном отдельно взятом городе Санкт-Петербурге», — говорит политэксперт.

По словам Дмитрия Витушкина, подобный подход не совсем справедлив, ведь у граждан сформировался четкий запрос на новых людей, а те, кто сейчас «у руля», уже приелись.

«Дело здесь в Жириновском, Зюганове, тот же Явлинский. Это люди, которые у власти еще с прошлого тысячелетия. Они десятилетиями занимают свои места на политической арене, и по факту ничего нового они нам не скажут. Они уже всем надоели. Выросло уже целое поколение людей, которые не видели политическую систему России без этих политиков. Надо что-то делать, что-то менять. Все ожидаемо, люди новые имеют некий карт-бланш от населения»,— заключил собеседник ФАН.

На заседании Петербургской избирательной комиссии было принято решение о недопуске «Родины» до выборов. Объяснением стал слишком высокий процент забракованных подписей граждан. Однако самих «родинцев» такой расклад не устроил. Ранее председатель петербургского регионального отделения политсилы Андрей Петров заявил, что «Родина» собирала подписи честно, и этот факт партия готова доказать в судебном порядке.