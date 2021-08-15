Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 21:48
21:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не смог сдержать слез на съемках проекта «Ну-ка, все вместе!»
21:47
Политика
Совбез ООН созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане
21:43
Происшествия
Двое детей пострадали из-за столкновения «Волги» с остановкой в Башкирии
21:23
Политика
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан
21:05
Армия
Киевский эксперт Романенко рассказал о «мрачном уроке» США для Украины
21:04
Экономика
Основатель NVIDIA продал бумаги компании на сумму 160 млн долларов
21:03
Экономика
Автоэксперты рассказали, как зарабатывают компании в период дефицита чипов
21:02
Латинская Америка
Владелец оппозиционного СМИ Никарагуа задержан по обвинению в мошенничестве
21:00
Общество
Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
21:00
ФАН-ТВ
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ева Авеева
Все новости

Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
Общество
Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
Федеральное агентство новостей  / 

Решения о том, кто станет депутатом Петербургского Законодательного собрания или даже Госдумы, принимаются не на избирательных участках. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Витушкин. В разговоре с ФАН он объяснил, почему партия «Родина» не попадает на выборы.

«Здесь отбор ведется гораздо раньше. «Родина» как раз имела шансы пройти хотя бы в лице одного-двух депутатов в городской парламент. Но очевидно, что действующие власти приняли решение не усложнять архитектуру режима в одном отдельно взятом городе Санкт-Петербурге», — говорит политэксперт.

По словам Дмитрия Витушкина, подобный подход не совсем справедлив, ведь у граждан сформировался четкий запрос на новых людей, а те, кто сейчас «у руля», уже приелись.

«Дело здесь в Жириновском, Зюганове, тот же Явлинский. Это люди, которые у власти еще с прошлого тысячелетия. Они десятилетиями занимают свои места на политической арене, и по факту ничего нового они нам не скажут. Они уже всем надоели. Выросло уже целое поколение людей, которые не видели политическую систему России без этих политиков. Надо что-то делать, что-то менять. Все ожидаемо, люди новые имеют некий карт-бланш от населения»,— заключил собеседник ФАН.

На заседании Петербургской избирательной комиссии было принято решение о недопуске «Родины» до выборов. Объяснением стал слишком высокий процент забракованных подписей граждан. Однако самих «родинцев» такой расклад не устроил. Ранее председатель петербургского регионального отделения политсилы Андрей Петров заявил, что «Родина» собирала подписи честно, и этот факт партия готова доказать в судебном порядке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Витушкин объяснил, почему партии «Родина» ставят препоны перед выборами
выборы родина политолог витушкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru