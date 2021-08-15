Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:48
18:47
Судан
Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны
18:45
Происшествия
Тело младенца обнаружили завернутым в мусорный пакет на западе Москвы
18:45
Политика
Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
Все новости

Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Экономика
Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
vesti.dp.ua

Москва, 15 августа. Новыми крупными импортерами рыбы и морепродуктов из России стали страны Африки, Нидерланды, Южная Корея и Япония, заявили представители Россельхозбанка.

Так, поставки российской продукции в Южную Корею с прошлого года выросли до 58% от всего экспорта — до 301,8 тыс. тонн. Еще одной страной, которая нарастила поставки рыбы из РФ, стала Япония — до 15,2 тыс. тонн. В итоге страна заняла шестую строчку в рейтинге экспортеров.

Также резко вырос импорт рыбы и морепродуктов в африканские страны, лидером признана Нигерия. Эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) полагают, что причиной высокого интереса Африки являются более доступные цены на отечественную продукцию по сравнению с рыбой из Северного моря и южной Атлантики.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявил, что новые аукционы на продажу квот по вылову крабов и других морепродуктов могут принести в бюджет России около 200 млрд рублей. В настоящий момент также рассматривается вариант проведения второго этапа «крабовых аукционов».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
россия рыба экспорт морепродукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru