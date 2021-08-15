Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов

Москва, 15 августа. Новыми крупными импортерами рыбы и морепродуктов из России стали страны Африки, Нидерланды, Южная Корея и Япония, заявили представители Россельхозбанка.

Так, поставки российской продукции в Южную Корею с прошлого года выросли до 58% от всего экспорта — до 301,8 тыс. тонн. Еще одной страной, которая нарастила поставки рыбы из РФ, стала Япония — до 15,2 тыс. тонн. В итоге страна заняла шестую строчку в рейтинге экспортеров.

Также резко вырос импорт рыбы и морепродуктов в африканские страны, лидером признана Нигерия. Эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) полагают, что причиной высокого интереса Африки являются более доступные цены на отечественную продукцию по сравнению с рыбой из Северного моря и южной Атлантики.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявил, что новые аукционы на продажу квот по вылову крабов и других морепродуктов могут принести в бюджет России около 200 млрд рублей. В настоящий момент также рассматривается вариант проведения второго этапа «крабовых аукционов».