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Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
США
Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
pixabay.com  /  WenPhotos

Денвер, 15 августа. Школьный округ штата Колорадо запретил преподавание критической расовой теории (CRT). Против выступили три из пяти членов организации. Об этом сообщил FOX News.

Во время голосования представители совета школьного округа Айви Лю и Рик Ван Вирен отметили, что педагогам, безусловно, следует рассказывать ученикам о проблемах расизма, но они не должны подрывать «семейные ценности, веру» и другие принципы.

«Никому в государстве не нужен курс под названием критическая расовая теория для начальной школы. Все это просочится в учебную программу. Это просочится, когда учителя начнут учить, что эта страна всегда была расистской», — сказал еще один член совета Крис Аренд.

Он также назвал CRT «идеологией», а не «академической теорией». В итоге против проголосовали три из пяти членов совета, оставшиеся высказались за преподавание данного учения.

Борьба за умы

Критическая расовая теория появилась в 1970-х годах назад. Ее создателем считают профессора Гарварда Дерека Белла. В основе учения лежит философия того, что Америка была построена во времена рабовладельчества и во многом является расистской страной. Сейчас теорию изучают в школах факультативно, но некоторые родители опасаются, что ее могут сделать обязательным предметом. Уже в семи американских штатах одобрили законы, запрещающие преподавание учения в государственных общеобразовательных учреждениях, и еще 14 собираются их принять до конца года.

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