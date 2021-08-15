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Россияне рассказали, что заставляет их создавать очереди на посадку в самолет
Общество
Россияне рассказали, что заставляет их создавать очереди на посадку в самолет
Новостное агентство «Харьков».  /  Степан Яцко

Москва, 15 августа. Аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» провели опрос, где выяснили, почему туристы создают очереди на посадку в самолет.

Специалисты компании опросили 1426 пользователей. Почти половина из них (46%) заявили, что никогда не стоят в очереди в ожидании посадки и предпочитают заходить в самолет последними.

Почти треть респондентов (32%) сообщили, что встают в очередь от скуки или нетерпения. Им надоедает сидеть и ждать. Таким образом путешественникам кажется, что вылет все ближе.

Также часть опрошенных (28%) отметили, что боятся пропустить свой вылет. Четверть людей хочет скорее разместиться в салоне, чтобы им хватило места для ручной клади на верхней полке. Каждый десятый пассажир признался, что просто следует за толпой.

Как ранее сообщалось, отпуск поможет эффективнее справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

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