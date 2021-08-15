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Директора трассы «Формулы-1» в Бельгии нашли мертвой вместе с мужем и возлюбленной
Происшествия
Директора трассы «Формулы-1» в Бельгии нашли мертвой вместе с мужем и возлюбленной
flickr.com  /  Matthew Kenwrick

Брюссель, 15 августа. Генерального директора бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе нашли мертвой в собственном доме. Рядом находились бездыханные тела ее супруга и неизвестной женщины.

По предварительным данным правоохранителей, Майе и погибшая могли состоять в романтических отношениях. Супруг главы автодрома узнал об этом и застрелил их, после чего покончил с собой.

Натали Майе была назначена на пост гендиректора «Спа-Франкоршам» в 2016 году. В конце августа на трассе автодрома будет проходить Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Незадолго до этого главу украинского города Кривой Рог Константина Павлова нашли мертвым на территории его домовладения в селе Вольное.

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бельгия смерть формула-1 натали майе
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