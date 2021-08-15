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Авербух и Арзамасова еще не придумали своему сыну имя
Шоу-бизнес
Авербух и Арзамасова еще не придумали своему сыну имя
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomohov/Global Look Press

Москва, 15 августа. Известная российская актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Отец ребенка шоумен и фигурист Илья Авербух дал первое интервью, в котором рассказал о своей семье.

По словам продюсера шоу «Ледниковый период», после родов его супруга чувствует себя хорошо и в настоящий момент восстанавливается. Авербух отметил, что они со звездой ситкома «Папины дочки» пока решили, как назовут своего сын. Им кажется, что с этим стоит подождать и посмотреть, какое ему больше всего подойдет.

«У нас мальчик. Имя в процессе. Хотели посмотреть, какое имя ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным», — поделился счастливый отец с телеканалом «Звезда».

Фигурист Илья Авербух отметил, что Лиза Арзамасова родила большого и крепкого мальчика, ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 800 грамм.

О рождении первого совместного ребенка в паре Арзамасовой и Авербуха стало известно накануне. Звезда «Папиных дочек» поделилась первой фотографией в официальном аккаунте в Instagram. На снимке запечатлен счастливый папа, и уставшая мама. Поклонники надеются, что после пополнения в семье артистка будет также активно вести соцсети, как и во время беременности.

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семья авербух арзамасова
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