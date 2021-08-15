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Китайские ученые назвали защищающий от рака и диабета чай
Общество
Китайские ученые назвали защищающий от рака и диабета чай
pixabay.com  /  congerdesign

Пекин, 15 августа. Ученые из Китая назвали самый полезный чай, который способен защитить от болезней сердца, сахарного диабета и рака.

Речь идет о популярном чае улун. Исследователи из КНР выяснили, что люди, которые выпивали не менее 0,3 литра чая улун в неделю, были защищены от повышения уровня холестерина в крови.

Согласно другим научным данным, употребление этого напитка также связано со снижением риска смерти от болезней сердца. Кроме того, регулярное употребление шести чашек чая улун в течение месяца может помочь людям с диабетом второго типа. Также эксперты установили, что этот напиток позволяет помочь в снижении риска рака яичников у женщин.

Ученые ранее назвали три популярных напитка, которые помогут избежать самого негативного последствия коронавируса. В список вошли гранатовый сок, какао и липовый чай.

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