Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:47
18:47
Судан
Судан отметил 67-летие вооруженных сил страны
18:45
Происшествия
Тело младенца обнаружили завернутым в мусорный пакет на западе Москвы
18:45
Политика
Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
Все новости

Экспортные поставки китайских автомобилей выросли на 180% в июле
Экономика
Экспортные поставки китайских автомобилей выросли на 180% в июле
Prt Scr youtube.com  /  World Auto

Пекин, 15 августа. Суммарный объем экспортных поставок китайских автомобилей составил 174 тысячи единиц в июле. Полученный результат на 180% больше аналогичного периода годом ранее.

Согласно опубликованным данным Китайской ассоциации автопроизводителей, стране удалось экспортировать более 1 млн машин за январь–июль. Прирост подобного показателя в годовом исчислении составил 120%. Общий объем продаж увеличился на 19,3% в годовом выражении, до 14,76 млн автомобилей за первые семь месяцев, передает ТАСС.

Суммарная розничная реализация пассажирских транспортных средств на рынке КНР уменьшилась на 6,2% в годовом выражении, до 1,5 млн единиц в прошлом месяце, согласно представленной информации ассоциации в начале недели.

Нарастить экспортные поставки автомобилей ранее удалось России, которая вывезла более 35 тысяч транспортных средств стоимостью 575 млн долларов за пять месяцев текущего года. Результатами поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экспортные поставки китайских автомобилей выросли на 180% в июле
экспорт автомобиль поставки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru