Экспортные поставки китайских автомобилей выросли на 180% в июле

Пекин, 15 августа. Суммарный объем экспортных поставок китайских автомобилей составил 174 тысячи единиц в июле. Полученный результат на 180% больше аналогичного периода годом ранее.

Согласно опубликованным данным Китайской ассоциации автопроизводителей, стране удалось экспортировать более 1 млн машин за январь–июль. Прирост подобного показателя в годовом исчислении составил 120%. Общий объем продаж увеличился на 19,3% в годовом выражении, до 14,76 млн автомобилей за первые семь месяцев, передает ТАСС.

Суммарная розничная реализация пассажирских транспортных средств на рынке КНР уменьшилась на 6,2% в годовом выражении, до 1,5 млн единиц в прошлом месяце, согласно представленной информации ассоциации в начале недели.

Нарастить экспортные поставки автомобилей ранее удалось России, которая вывезла более 35 тысяч транспортных средств стоимостью 575 млн долларов за пять месяцев текущего года. Результатами поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.