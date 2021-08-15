Аналитик Зайцева назвала факторы, которые будут способствовать росту цен на нефть

Москва, 15 августа. Нефтяные котировки в начале августа снизились на 7% из-за того, что компании не хотят рисковать, заявила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

Игроки рынка, по ее словам, опасаются небезосновательно, поскольку эпидемиологическая ситуация по всему миру по-прежнему остается нестабильной. В том числе в Китае, где наблюдаются признаки замедления экономического роста, а также падает индекс деловой активности, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Кроме того, китайские власти объявили продажу нефти из государственных стратегических ресурсов для поддержки сектора переработки и сдерживания инфляции. На решение мировых инвесторов повлияло заявление президента США Джо Байдена к ОПЕК, призвавшего нарастить нефтяное производство по мере восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Летом 2022 года Россия может добиться рекордных значений по добыче черного золота и газового конденсата, заявляли ранее в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Недавнее решение альянса ОПЕК+ о наращивании добычи энергоресурсов дает РФ возможность уйти от снижения показателей.