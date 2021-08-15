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Аналитик Зайцева назвала факторы, которые будут способствовать росту цен на нефть
Экономика
Аналитик Зайцева назвала факторы, которые будут способствовать росту цен на нефть
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Нефтяные котировки в начале августа снизились на 7% из-за того, что компании не хотят рисковать, заявила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

Игроки рынка, по ее словам, опасаются небезосновательно, поскольку эпидемиологическая ситуация по всему миру по-прежнему остается нестабильной. В том числе в Китае, где наблюдаются признаки замедления экономического роста, а также падает индекс деловой активности, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Кроме того, китайские власти объявили продажу нефти из государственных стратегических ресурсов для поддержки сектора переработки и сдерживания инфляции. На решение мировых инвесторов повлияло заявление президента США Джо Байдена к ОПЕК, призвавшего нарастить нефтяное производство по мере восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Летом 2022 года Россия может добиться рекордных значений по добыче черного золота и газового конденсата, заявляли ранее в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Недавнее решение альянса ОПЕК+ о наращивании добычи энергоресурсов дает РФ возможность уйти от снижения показателей.

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