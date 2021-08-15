Талибы заявили, что ожидают полную передачу власти в Афганистане

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) ожидают полную передачу власти в Афганистане без переходного правительства, передает издание Reuters.

Талибы окружили Кабул 15 августа, после чего власти страны приняли решение сдать город без сопротивления. Боевики призвали Правительство Афганистана к сотрудничеству и мирной передаче власти в ближайшее время. Радикалы взяли под свой контроль все крупные города в государстве.

Стороны начали переговоры в президентском дворце в Кабуле. Позже издание Sputnik сообщило, что глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку.

1 Организация запрещена на территории РФ.