Культуролог Пархоменко назвал наилучшую специализацию Шугалея в качестве депутата

Максим Шугалей — настоящий герой, прошедший через пытки и тюрьмы, и с его стороны будет преступлением не использовать столь значимый опыт, оказавшись в структурах власти. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и культуролог Андрей Пархоменко.

Кандидата-одномандатника Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия города, ранее не допустившая до участия в предвыборной гонке певицу Татьяну Буланову и список партии «Родина» — их подписи показались чиновникам неправильно оформленными.

«Я рад, что хотя бы сам Шугалей не попал в эту отвратительную мясорубку, — высказал свое мнение Пархоменко. — Это человек с уникальным «полевым» опытом в сложной и, как выяснилось, очень опасной профессии социолога, сумевший с честью вынести и пережить невообразимые издевательства над своим телом. Это опять-таки свидетельствует о его непобедимой силе духа, столь нужной сегодня представительному органу Санкт-Петербурга, в котором, скажем честно, совсем не осталось настоящих мужчин после ухода Виталия Милонова в Госдуму».

Политолог заявил, что станет уважать каждого жителя Северной столицы, проголосовавшего за Шугалея на выборах.

«Национальный герой с таким багажом опыта просто обязан пойти в политику, — убежден культуролог. — Если не Шугалей достоин быть депутатом нашего парламента, то кто? Я не верю, что избиратели нашего города, жители культурной столицы столь слепы, чтобы не увидеть очевидной вещи: Максим Анатольевич просто обязан представлять их интересы во власти».

Собеседник ФАН заявил, что опыт в плену даст социологу возможность получить уникальную «депутатскую специализацию», которой нет ни у одного из действующих городских парламентариев.

Федеральное агентство новостей /

«Думаю, защита прав заключенных — как раз то, чем он должен заняться, — заметил Пархоменко. — Его шаги в эту сторону будут не просто крайне эффективными, но и поднимут правильный общественный резонанс, поскольку проблемой займется человек, который сам до этого был несправедливо заключен в тюрьму».

Политолог не согласился со своим коллегой Александром Прокопчуком, заявившим, что Шугалей должен озаботиться проблемой спасения «русских арестантов из тюрем русофобских режимов».

«Моя принципиальная позиция заключается в том, что российские политики должны заниматься прежде всего политикой в собственной стране, а не заглядывать куда-то за бугор, — убежден культуролог. — Судебная система несовершенна, и невинно осужденные есть везде, даже в России. Нужно заниматься своими проблемами — и вскоре, после прихода во власть Шугалея, этот вопрос сдвинется с мертвой точки».

Ранее Пархоменко предложил россиянам клясться на Конституции образца 2020 года.