Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 13:02
12:59
Происшествия
Пытавшиеся зацепиться за шасси взлетающего самолета в Кабуле попали на видео
12:59
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
12:55
Ливия
Более 80 нигерийских беженцев депортировали из Ливии на родину
12:54
Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
12:53
Общество
В Сети появился трейлер победителя Нью-Йоркского кинофестиваля «Коса»
12:49
Экономика
Обесценивающийся доллар становится головной болью кредиторов во всем мире
12:45
Общество
Во Владимире открылась выставка, посвященная Александру Невскому
12:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда после скандала с Эмбер Херд
12:44
Общество
Муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте
12:43
Политика
Угроза частичного дефолта США уже в октябре усугублена их бегством из Афганистана
Все новости

Культуролог Пархоменко назвал наилучшую специализацию Шугалея в качестве депутата
Общество
Культуролог Пархоменко назвал наилучшую специализацию Шугалея в качестве депутата
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Prt Scr youtube.com / RT на русском

Максим Шугалей — настоящий герой, прошедший через пытки и тюрьмы, и с его стороны будет преступлением не использовать столь значимый опыт, оказавшись в структурах власти. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и культуролог Андрей Пархоменко.

Кандидата-одномандатника Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия города, ранее не допустившая до участия в предвыборной гонке певицу Татьяну Буланову и список партии «Родина» — их подписи показались чиновникам неправильно оформленными.

«Я рад, что хотя бы сам Шугалей не попал в эту отвратительную мясорубку, — высказал свое мнение Пархоменко. — Это человек с уникальным «полевым» опытом в сложной и, как выяснилось, очень опасной профессии социолога, сумевший с честью вынести и пережить невообразимые издевательства над своим телом. Это опять-таки свидетельствует о его непобедимой силе духа, столь нужной сегодня представительному органу Санкт-Петербурга, в котором, скажем честно, совсем не осталось настоящих мужчин после ухода Виталия Милонова в Госдуму».

Политолог заявил, что станет уважать каждого жителя Северной столицы, проголосовавшего за Шугалея на выборах.

«Национальный герой с таким багажом опыта просто обязан пойти в политику, — убежден культуролог. — Если не Шугалей достоин быть депутатом нашего парламента, то кто? Я не верю, что избиратели нашего города, жители культурной столицы столь слепы, чтобы не увидеть очевидной вещи: Максим Анатольевич просто обязан представлять их интересы во власти».

Собеседник ФАН заявил, что опыт в плену даст социологу возможность получить уникальную «депутатскую специализацию», которой нет ни у одного из действующих городских парламентариев.

Культуролог Пархоменко назвал наилучшую специализацию Шугалея в качестве депутата
Федеральное агентство новостей  / 

«Думаю, защита прав заключенных — как раз то, чем он должен заняться, — заметил Пархоменко. — Его шаги в эту сторону будут не просто крайне эффективными, но и поднимут правильный общественный резонанс, поскольку проблемой займется человек, который сам до этого был несправедливо заключен в тюрьму».

Политолог не согласился со своим коллегой Александром Прокопчуком, заявившим, что Шугалей должен озаботиться проблемой спасения «русских арестантов из тюрем русофобских режимов».

«Моя принципиальная позиция заключается в том, что российские политики должны заниматься прежде всего политикой в собственной стране, а не заглядывать куда-то за бугор, — убежден культуролог. — Судебная система несовершенна, и невинно осужденные есть везде, даже в России. Нужно заниматься своими проблемами — и вскоре, после прихода во власть Шугалея, этот вопрос сдвинется с мертвой точки».

Ранее Пархоменко предложил россиянам клясться на Конституции образца 2020 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Культуролог Пархоменко назвал наилучшую специализацию Шугалея в качестве депутата
россия петербург родина пархоменко шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru