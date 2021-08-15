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Лента
15 августа 20:16
20:15
Происшествия
Пожар охватил здание неподалеку от завода гражданской авиации в Екатеринбурге
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
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20:01
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
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Анамнез недели. Взрыв в Воронеже, отключение кислорода во Владикавказе и запрет Киркорова
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Взрыв в Воронеже, отключение кислорода во Владикавказе и запрет Киркорова

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе обсуждают самые свежие новости.

В этом выпуске ведущий программы кандидат экономических наук, глава МА МО Васильевский Дмитрий Иванов вместе с председателем совета Федерации Спидкубинга России Андреем Кристесашвили продиагностируют самые запоминающиеся события прошедшей недели.

Расследование автокатастрофы в Воронеже. Был ли это газовый баллон или к взрыву автобуса привела техническая неисправность оборудования? Каким должен быть контроль перевозки пассажиров, чтобы подобные трагедии не повторялись?

«Кислородная» проблема России. Когда пациенты в больницах перестанут погибать из-за технических неисправностей газовых систем?

Не пустили Короля. Какую опасность представляет Филипп Киркоров для Украины и зачем Незалежная продолжает войну на культурном фронте?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

 

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