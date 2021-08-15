Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе обсуждают самые свежие новости.

В этом выпуске ведущий программы кандидат экономических наук, глава МА МО Васильевский Дмитрий Иванов вместе с председателем совета Федерации Спидкубинга России Андреем Кристесашвили продиагностируют самые запоминающиеся события прошедшей недели.

Расследование автокатастрофы в Воронеже. Был ли это газовый баллон или к взрыву автобуса привела техническая неисправность оборудования? Каким должен быть контроль перевозки пассажиров, чтобы подобные трагедии не повторялись?

«Кислородная» проблема России. Когда пациенты в больницах перестанут погибать из-за технических неисправностей газовых систем?

Не пустили Короля. Какую опасность представляет Филипп Киркоров для Украины и зачем Незалежная продолжает войну на культурном фронте?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».