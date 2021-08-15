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В Австрии объяснили, как успехи России поставили под угрозу существование США
Армия
В Австрии объяснили, как успехи России поставили под угрозу существование США
Федеральное агентство новостей

Вена, 15 августа. Россия за последние десятилетия смогла добиться невероятных успехов на мировой арене, поставив крест на гегемонии США, пишет Contra Magazin.

На сегодняшний день Соединенные Штаты не могут похвастать авторитетом, который имели когда-то, а вооружение американского производства больше не внушает оппонентам страх. В России же ситуация обстоит с точностью до наоборот. Она совершила настоящий прорыв в оборонно-промышленной отрасли, что обернулось для США неприятными последствиями. Теперь само существование Соединенных Штатов оказалось под угрозой, приводит «ПолитРоссия» материал австрийского издания.

Аналитики обратили внимание на ситуацию с истребителями F-35, ставшими одним из наиболее известных провалов США. Установленные на самолетах двигатели Pratt & Whitney F135 быстро изнашиваются. Как следствие, 15% всех самолетов попросту не могут нормально использоваться.

Еще хуже дела у американцев обстоят с противоракетной обороной, которая была «полностью дискредитирована», когда Россия обзавелась гиперзвуковым вооружением. США хотели догнать оппонентов хотя бы на этом поприще, но все попытки создать собственные боеприпасы нового поколения так и не увенчались успехом. В конечном итоге, американцы больше не могут конкурировать с РФ, констатировали в издании.

Ранее в США сообщили, что элитные подразделения американского спецназа начали подготовку к военным операциям против России. Бойцы тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США «Морские котики» были задействованы в учениях одной из авианосных групп американского флота.

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россия сша австрия
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