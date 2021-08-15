Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи

Массовая миграция молодежи с Украины сулит стране дальнейшее уменьшение пенсий в реальном исчислении. Об этом ФАН заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Российский экономист прокомментировал предупреждение советника главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павла Вернивского об угрозе дефолтов из-за сложной демографической ситуации.

Вернивский отметил, что проблема оттока населения в стране стоит настолько остро, что из-за нее может рухнуть Пенсионный фонд Украины. В результате возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта.

Федеральное агентство новостей / Марина Шостак

По мнению Алексея Зубца, угроза дефолта из-за увеличения нагрузки на Пенсионный фонд Украины со стороны стареющего населения маловероятна. Однако массовая миграция с Украины сулит серьезные проблемы другого рода.

«С отъездом молодежи на одного сотрудника приходится все больше людей, которые получают пенсию, — подчеркнул эксперт. — Вполне вероятно, что пенсии в стране уменьшатся в реальном исчислении, потому что они не будут успевать за инфляцией. Возможно даже их сокращение и в номинальном исчислении за счет того, что пенсионный фонд не заполнен».

Алексей Зубец отметил, что и на сегодняшний день пенсии на Украине не особенно велики.

«Денег с трудом хватает для нищенского существования, они не покрывают коммунальных платежей, — заявил собеседник ФАН. — Низкий уровень пенсий на Украине относится к числу крупных социальных проблем, которые делают жизнь в стране гораздо менее комфортной, чем раньше».

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