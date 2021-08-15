Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 20:16
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
20:01
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
20:00
Экономика
Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
Все новости

Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
Экономика
Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Массовая миграция молодежи с Украины сулит стране дальнейшее уменьшение пенсий в реальном исчислении. Об этом ФАН заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Российский экономист прокомментировал предупреждение советника главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павла Вернивского об угрозе дефолтов из-за сложной демографической ситуации.

Вернивский отметил, что проблема оттока населения в стране стоит настолько остро, что из-за нее может рухнуть Пенсионный фонд Украины. В результате возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта.

Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
Федеральное агентство новостей  / Марина Шостак

По мнению Алексея Зубца, угроза дефолта из-за увеличения нагрузки на Пенсионный фонд Украины со стороны стареющего населения маловероятна. Однако массовая миграция с Украины сулит серьезные проблемы другого рода.

«С отъездом молодежи на одного сотрудника приходится все больше людей, которые получают пенсию, — подчеркнул эксперт. — Вполне вероятно, что пенсии в стране уменьшатся в реальном исчислении, потому что они не будут успевать за инфляцией. Возможно даже их сокращение и в номинальном исчислении за счет того, что пенсионный фонд не заполнен».

Алексей Зубец отметил, что и на сегодняшний день пенсии на Украине не особенно велики.

«Денег с трудом хватает для нищенского существования, они не покрывают коммунальных платежей, — заявил собеседник ФАН. — Низкий уровень пенсий на Украине относится к числу крупных социальных проблем, которые делают жизнь в стране гораздо менее комфортной, чем раньше».

Ранее политологи Владимир Джаралла и Михаил Погребинский объяснили уклонение Ангелы Меркель от участия в «Крымской платформе» Владимира Зеленского.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
украина пенсии кризис пенсия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru