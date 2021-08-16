Опасный прецедент: адвокат Барчук пояснил, чем обернется недопуск «Родины» на выборы

Недопуск партии «Родина» на выборы в петербургский парламент способен создать опасный прецедент для всей российской политики. Таким мнением в ходе беседы с ФАН поделился адвокат Виктор Барчук.

На этой неделе стало известно, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в Законодательное собрание с формулировкой о превышении бракованных подписей избирателей. Ряд российских общественных деятелей и политиков возмутились таким решением, посчитав, что команда партии не просто так «вылетела» из предстоящей борьбы.

«Отказ ГИК Санкт-Петербурга регистрировать ряд представителей партии «Родина» в ходе местной предвыборной кампании создает опасный прецедент, причем не только для Северной столицы. Нет никакой уверенности, что некие заинтересованные силы не станут дестабилизировать предвыборную ситуацию по всей России. Дескать, нежелательных кандидатов можно отстранить от «гонки» на любом ее отрезке», — делится мнением Виктор Барчук.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Эксперт считает, что членам партии не стоит оставлять попыток вернуться в избирательный процесс, ведь с юридической точки зрения они имеют право обжаловать каждое действие избиркома даже после завершения регистрации кандидатов.

«Если это действительно произойдет, то Россия будет по праву считаться демократическим государством, соблюдающим интересы каждого избирателя и гражданина. Сейчас «Родина» фактически становится форпостом борьбы за прозрачность выборов. И за этим процессом следит не только российская общественность — ситуацию внимательно изучают и ближайшие соседи России, включая Украину. России стоит доказать свою приверженность к открытому политическому диалогу», — резюмирует адвокат.

Ранее экс-депутат Законодательного собрания Елена Бабич назвала неожиданную причину, по которой партию могли исключить из предвыборного процесса. По ее словам, поддержка «Родиной» пенсионеров — самой голосующей категории граждан — могла не понравиться тому, кто хочет победить на грядущих выборах.