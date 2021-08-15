Театр Джигарханяна потратит более 70 тысяч рублей на интернет-продвижение

Москва, 15 августа. Руководство Театра Армена Джигарханяна всерьез задумалось о своем присутствии в интернете и соцсетях.

Театр запланировал новый подход к продвижению будущих премьер и постановок. Руководители рассчитывают изменить дизайн официального сайта: реализация проекта обойдется в 42 тысячи рублей. Кроме того, театр начнет активную работу с аудиторией в соцсетях. Чтобы продвигать новый контент и рекламировать спектакли, представители заключили договор со специалистом по таргетированной рекламе на сумму в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает источник ФАН.

В отличие от своих коллег, театр имени Ермоловой переживает тяжелые времена. Московские артисты готовят судебный иск против художественного руководителя Олега Меньшикова из-за внезапных сокращений.