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В Кабуле введут комендантский час для предотвращения беспорядков

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:28
Армия
В Кабуле введут комендантский час для предотвращения беспорядков
Федеральное агентство новостей

Кабул, 15 августа. Военнослужащие Афганистана введут комендантский час в Кабуле, чтобы предотвратить беспорядки в городе. Об этом сообщает и.о. главы МВД страны.

В результате столкновений на окраинах столицы пострадало как минимум 40 человек. Ограничения вступают в силу начиная с 21:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) окружили Кабул. Представители группировки ведут переговоры с Правительством Афганистана для мирной передачи власти. Местные СМИ писали, что президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия. Однако в данный момент эта информация официально не подтверждена. Власти Афганистана заявили, что обстановка в Кабуле находится под контролем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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