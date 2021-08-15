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Друг разбившегося в Турции пилота Бе-200 рассказал об их последнем разговоре

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:04
Происшествия
Друг разбившегося в Турции пилота Бе-200 рассказал об их последнем разговоре
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 15 августа. Товарищ пилота самолета-амфибии Бе-200 Владислава Беркутова, погибшего в Турции, рассказал журналистам об их последнем разговоре.

Мужчины общались по видеосвязи за несколько дней до трагедии — в этот день их училищу исполнилось 100 лет, передает РЕН ТВ.

«Он из-за работы не смог приехать, однако обещал встретиться по возвращении», — сказал друг погибшего летчика Игорь Грищенко.

Он добавил, что Беркутов хотел встретиться с однокурсниками и планировал вернуться домой через две-три недели. По словам Грищенко, пилот был душой компании и всегда был готов прийти на помощь.

Накануне самолет Бе-200, арендованный турецкими властями у России для тушения природных пожаров, потерпел крушение. На его борту находились пять российских военнослужащих и три гражданина Турции, все они погибли.

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турция крушение бе-200
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