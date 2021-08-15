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Социал-демократы Германии приблизились к ХДС/ХСС по уровню поддержки среди немцев
Политика
Социал-демократы Германии приблизились к ХДС/ХСС по уровню поддержки среди немцев
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 15 августа. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила позиции и приблизилась к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по уровню поддержки.

Такая информация следует из результатов опроса, проведенного институтом INSA. По данным социологов, ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни.

Социал-демократы укрепили позиции — за блок готовы отдать голоса 20% немцев. Уровень поддержки партии «зеленых» в настоящее время составляет 18%.

Ранее сообщалось, что немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армина Лашета за обещания ввести санкции против России. По словам граждан ФРГ, политику следует обратить внимание на проблемы в собственной стране.

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германия сдпг партия
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