Берлин, 15 августа. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила позиции и приблизилась к блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по уровню поддержки.

Такая информация следует из результатов опроса, проведенного институтом INSA. По данным социологов, ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни.

Социал-демократы укрепили позиции — за блок готовы отдать голоса 20% немцев. Уровень поддержки партии «зеленых» в настоящее время составляет 18%.

Ранее сообщалось, что немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армина Лашета за обещания ввести санкции против России. По словам граждан ФРГ, политику следует обратить внимание на проблемы в собственной стране.