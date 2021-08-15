Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:46
18:45
Происшествия
Тело младенца обнаружили завернутым в мусорный пакет на западе Москвы
18:45
Политика
Зеленский обсудит с Меркель переговоры по Донбассу и «Северный поток — 2»
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
18:35
США
Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
Все новости

Эксперты компании LMC Automotive отметили падение мирового авторынка
Экономика
Эксперты компании LMC Automotive отметили падение мирового авторынка
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 15 августа. Снижение объема мирового автомобильного рынка зафиксировано по итогам июля текущего года. Информацией поделились представители консалтинговой компании LMC Automotive.

Согласно представленным данным, глобальный авторынок уменьшился на 6,3% и составил 6,463 млн легковых и легких коммерческих транспортных средств. Объем мировой реализации машин находился на уровне 48,527 млн экземпляров (+22,1%) по итогам первых семи месяцев 2021 года, передает «Автостат».

Лидирующие позиции по июльским продажам автомобилей занимает Китай, которому удалось реализовать 1,842 млн машин. При этом результат оказался на 9,8% ниже аналогичного периода годом ранее. В США граждане приобрели 1,278 млн автомобилей, что на 3,2% больше июля прошлого года. Авторынки стран Западной Европы уменьшились на 23,8%, до 1,007 млн экземпляров.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина ранее отметила продолжающийся рост экспорта отечественных грузовых, легковых машин и комплектующих. В результате страна поставила за границу более 35 тысяч агрегатов стоимостью 575 млн долларов по итогам пяти месяцев 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперты компании LMC Automotive отметили падение мирового авторынка
машины продажи авторынок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru