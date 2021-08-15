Эксперты компании LMC Automotive отметили падение мирового авторынка

Москва, 15 августа. Снижение объема мирового автомобильного рынка зафиксировано по итогам июля текущего года. Информацией поделились представители консалтинговой компании LMC Automotive.

Согласно представленным данным, глобальный авторынок уменьшился на 6,3% и составил 6,463 млн легковых и легких коммерческих транспортных средств. Объем мировой реализации машин находился на уровне 48,527 млн экземпляров (+22,1%) по итогам первых семи месяцев 2021 года, передает «Автостат».

Лидирующие позиции по июльским продажам автомобилей занимает Китай, которому удалось реализовать 1,842 млн машин. При этом результат оказался на 9,8% ниже аналогичного периода годом ранее. В США граждане приобрели 1,278 млн автомобилей, что на 3,2% больше июля прошлого года. Авторынки стран Западной Европы уменьшились на 23,8%, до 1,007 млн экземпляров.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина ранее отметила продолжающийся рост экспорта отечественных грузовых, легковых машин и комплектующих. В результате страна поставила за границу более 35 тысяч агрегатов стоимостью 575 млн долларов по итогам пяти месяцев 2021 года.