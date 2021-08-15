Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:46
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
18:35
США
Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
18:35
Политика
Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
18:31
Экономика
Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Все новости

Израиль может разорвать договор о поставке нефти из ОАЭ ценой ухудшения отношений
Ближний Восток
Израиль может разорвать договор о поставке нефти из ОАЭ ценой ухудшения отношений
Федеральное агентство новостей  / 

Тель-Авив, 15 августа. Тайная сделка Израиля с ОАЭ по поставке нефти в порт Эйлат может быть отменена из-за опасений Тель-Авива разрушить экологический баланс в коралловых рифах у побережья Красного моря.

Договор был заключен властями двух государств в 2020 году после нормализации отношений при посредничестве США и первоначально рассматривался как один из шагов по укреплению торговых и экономических связей.

Сделка предполагала доставку черного золота из Объединенных Арабских Эмиратов до израильского нефтяного терминала в Эйлате, где оно распределялось между нефтеперерабатывающими предприятиями страны, а также доставлялось по трубопроводу до Ашкелона для дальнейшей отправки в Европу.

Подобными вопросами в Израиле занимается компания EAPC, основанная в 1960-х гг. для ввоза иранской нефти в государство. Все ее операции с самого начала сохранялись в тайне «по соображениям безопасности».

Поэтому ряд чиновников, включая министров энергетики, иностранных дел и окружающей среды, узнали о договоре уже после его подписания в сентябре прошлого года. Впоследствии экологические службы Израиля обратились в Верховный суд страны с просьбой аннулировать соглашение и прекратить поставки черного золота в Эйлат.

Причиной является значительная угроза, которую представляют утечки нефти, практически неизбежные при транспортировке, для уникальной морской биосистемы в районе курортного города.

«Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет, — заявил эколог из Управления природы и парков в Эйлате Ассаф Зевулони, коснувшись данной проблемы. — Даже небольшое повреждение или человеческая ошибка будут иметь ужасающие последствия».

В феврале на Средиземноморском побережье Израиля произошла крупнейшая в истории страны техногенная катастрофа, в результате которой вся береговая линия оказалась покрыта нефтью. Однако экологи предупредили, что последствия тех событий будут «карликовыми» по сравнению с возможными загрязнениями в Эйлате, которые затронут также и другие государства.

На этом фоне новый министр окружающей среды Тамар Зандберг, вступившая в должность в июне, пообещала отказаться от использования терминала и распорядилась приостановить его работу до решения правительства. Она отметила, что Израиль «не должен быть нефтяным мостом для других стран».

В свою очередь, офис премьер-министра Нафтали Беннета попросил Верховный суд предоставить время, чтобы рассмотреть требования экологов, а EAPC назвала подобные опасения «необоснованными». По утверждениям компании, такую же катастрофу могут вызвать и происшествия в соседнем иорданском порту Акаба, где регулярно пришвартовываются нефтяные танкеры.

Тем не менее ранее аварии на трубопроводах компании уже приводили к загрязнениям окружающей среды. Коралловые рифы Эйлата были почти полностью уничтожены из-за разливов черного золота в 1970-х годах, однако впоследствии смогли восстановиться. Также они не понесли ущерба после того, как утечка нефти в Акабе достигла берегов Израиля в феврале 2021-го. По мнению экологов, это является исключительным случаем на фоне общего сокращения подобных экосистем в мире.

Между тем EAPC уже начала выполнение договора с Объединенными Арабскими Эмиратами, приняв за 2021 год не менее восьми танкеров. Представители компании и должностные лица ОАЭ отказались комментировать ситуацию. Однако израильское издание Israel Hayom со ссылкой на источники в Абу-Даби сообщило, что отмена сделки будет рассматриваться Эмиратами как нарушение договоренностей и повредит налаживающимся отношениям двух стран.

ОАЭ и Бахрейн стали первыми арабскими государствами, которые при содействии экс-президента США Дональда Трампа нормализовали диалог с Израилем в рамках Авраамского договора. Стороны обменялись дипломатическими делегациями и обсудили открытие своих посольств, а также подписали ряд соглашений в различных сферах. Одной из главных целей данного сотрудничества стало объединение стран вокруг их общего противника — Ирана.

Впоследствии за установление дипломатических связей с еврейским государством выступил еще ряд ближневосточных стран, включая Судан и Марокко.

Однако Палестина подвергла участников Авраамского договора резкой критике, расценив это как предательство арабских государств, которые ранее выступали на стороне Западного берега реки Иордан по вопросам противостояния с Израилем.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Израиль может разорвать договор о поставке нефти из ОАЭ ценой ухудшения отношений
нефть израиль оаэ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru