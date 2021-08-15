Израиль может разорвать договор о поставке нефти из ОАЭ ценой ухудшения отношений

Тель-Авив, 15 августа. Тайная сделка Израиля с ОАЭ по поставке нефти в порт Эйлат может быть отменена из-за опасений Тель-Авива разрушить экологический баланс в коралловых рифах у побережья Красного моря.

Договор был заключен властями двух государств в 2020 году после нормализации отношений при посредничестве США и первоначально рассматривался как один из шагов по укреплению торговых и экономических связей.

Сделка предполагала доставку черного золота из Объединенных Арабских Эмиратов до израильского нефтяного терминала в Эйлате, где оно распределялось между нефтеперерабатывающими предприятиями страны, а также доставлялось по трубопроводу до Ашкелона для дальнейшей отправки в Европу.

The Red Sea reefs off the Israeli resort of Eilat host some of the greatest coral diversity on the planet. But a clandestine oil deal struck last year between Israel and the United Arab Emirates puts them in danger. By @IlanBenZionhttps://t.co/vIvUU695Kw — AP Middle East (@APMiddleEast) August 14, 2021

Подобными вопросами в Израиле занимается компания EAPC, основанная в 1960-х гг. для ввоза иранской нефти в государство. Все ее операции с самого начала сохранялись в тайне «по соображениям безопасности».

Поэтому ряд чиновников, включая министров энергетики, иностранных дел и окружающей среды, узнали о договоре уже после его подписания в сентябре прошлого года. Впоследствии экологические службы Израиля обратились в Верховный суд страны с просьбой аннулировать соглашение и прекратить поставки черного золота в Эйлат.

Причиной является значительная угроза, которую представляют утечки нефти, практически неизбежные при транспортировке, для уникальной морской биосистемы в районе курортного города.

«Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет, — заявил эколог из Управления природы и парков в Эйлате Ассаф Зевулони, коснувшись данной проблемы. — Даже небольшое повреждение или человеческая ошибка будут иметь ужасающие последствия».

While “Israel” claims to be an environmental-friendly country, its clandestine oil deals with the UAE have endangered coral reefs on the coast, putting its ecosystem in danger. #ClimateReport #FreePalestine #Israel #UAE pic.twitter.com/Y80eFq7eIN — Rama Al Malah (@MalahRama) August 15, 2021

В феврале на Средиземноморском побережье Израиля произошла крупнейшая в истории страны техногенная катастрофа, в результате которой вся береговая линия оказалась покрыта нефтью. Однако экологи предупредили, что последствия тех событий будут «карликовыми» по сравнению с возможными загрязнениями в Эйлате, которые затронут также и другие государства.

Tar disfigures Israel's Mediterranean coastline after oil spill https://t.co/TF9oN0i35E — BBC News (World) (@BBCWorld) February 21, 2021

На этом фоне новый министр окружающей среды Тамар Зандберг, вступившая в должность в июне, пообещала отказаться от использования терминала и распорядилась приостановить его работу до решения правительства. Она отметила, что Израиль «не должен быть нефтяным мостом для других стран».

В свою очередь, офис премьер-министра Нафтали Беннета попросил Верховный суд предоставить время, чтобы рассмотреть требования экологов, а EAPC назвала подобные опасения «необоснованными». По утверждениям компании, такую же катастрофу могут вызвать и происшествия в соседнем иорданском порту Акаба, где регулярно пришвартовываются нефтяные танкеры.

Israel detects no sign of coral reef damage from Aqaba oil spill https://t.co/JC1GwAKC93 pic.twitter.com/dOSxuVJfU6 — Haaretz.com (@haaretzcom) August 24, 2016

Тем не менее ранее аварии на трубопроводах компании уже приводили к загрязнениям окружающей среды. Коралловые рифы Эйлата были почти полностью уничтожены из-за разливов черного золота в 1970-х годах, однако впоследствии смогли восстановиться. Также они не понесли ущерба после того, как утечка нефти в Акабе достигла берегов Израиля в феврале 2021-го. По мнению экологов, это является исключительным случаем на фоне общего сокращения подобных экосистем в мире.

Между тем EAPC уже начала выполнение договора с Объединенными Арабскими Эмиратами, приняв за 2021 год не менее восьми танкеров. Представители компании и должностные лица ОАЭ отказались комментировать ситуацию. Однако израильское издание Israel Hayom со ссылкой на источники в Абу-Даби сообщило, что отмена сделки будет рассматриваться Эмиратами как нарушение договоренностей и повредит налаживающимся отношениям двух стран.

ОАЭ и Бахрейн стали первыми арабскими государствами, которые при содействии экс-президента США Дональда Трампа нормализовали диалог с Израилем в рамках Авраамского договора. Стороны обменялись дипломатическими делегациями и обсудили открытие своих посольств, а также подписали ряд соглашений в различных сферах. Одной из главных целей данного сотрудничества стало объединение стран вокруг их общего противника — Ирана.

Today is the one year anniversary of the Abraham Accords. On August 13, 2020 we announced the normalization of relations between Israel and the United Arab Emirates. Thank you to everyone that has helped the Accords grow this past year. Peace is a beautiful thing.

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Впоследствии за установление дипломатических связей с еврейским государством выступил еще ряд ближневосточных стран, включая Судан и Марокко.

Однако Палестина подвергла участников Авраамского договора резкой критике, расценив это как предательство арабских государств, которые ранее выступали на стороне Западного берега реки Иордан по вопросам противостояния с Израилем.