Рост российского рынка онлайн-кинотеатров составил 40%

Москва, 15 августа. Выручка онлайн-кинотеатров в России за первую половину 2021 года превысила 18 млрд рублей. Об этом свидетельствует аналитический отчет агентства «ТМТ Консалтинг».

Из этой суммы 16,3 млрд рублей были получены благодаря пользовательским платежам. Другие 2 млрд рублей видеосервисам принесла реклама, отметили аналитики. Лидером отечественного рынка оказался онлайн-кинотеатр ivi. Второе место занял «КиноПоиск», а на третьей строчке расположился Okko.

При сохранении такой динамики по увеличению спроса на онлайн-сервисы, по результатам текущего года можно ожидать двукратного роста рынка — до 39 млрд рублей, указывается в отчете.

По мнению экспертов, ситуация с возросшим интересом зрителей к онлайн-кинотеатрам объясняется предоставлением платформами эксклюзивного контента. Кроме того, роль играет укрепление привычки россиян платить за просмотр фильмов.

Наряду с этим жители России увеличили свои расходы на интернет. Средний чек на услуги интернет-провайдеров в первой половине 2021 года возрос на 5% и составил 662 рубля.