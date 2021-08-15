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Стратегия премьера ЦАР набрала рекордные 96,85% голосов среди депутатов Нацсобрания
ЦАР
Стратегия премьера ЦАР набрала рекордные 96,85% голосов среди депутатов Нацсобрания
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 15 августа. Политическая программа премьер-министра Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра набрала 96,85% голосов на выборах в Национальной ассамблее. Это абсолютный рекорд в истории госоргана.

Успех политика оценил один из бывших глав правительства ЦАР Мартин Зигеле:

«Представленная повестка амбициозна и призвана полностью восстановить республику».

После голосования Дондра выступил перед членами собрания с речью:

«Мы только что пережили историческое событие. Именно поэтому у меня есть все основания выразить благодарность депутатам, совершившим выбор в пользу национальных интересов страны. Это призыв к работе над решением проблем, стоящих на нашем пути к развитию ЦАР».

Стратегия премьера ЦАР набрала рекордные 96,85% голосов среди депутатов Нацсобрания
Global Look Press  / © Thierry Messongo / ZUMAPRESS.com

Из 127 избирателей 123 поддержали премьера, 2 проголосовали против и 2 воздержались. Сама программа состоит из трех направлений. Первое рассчитано на восстановление доверия между центральноафриканцами. Дондра заявил, что каждый житель должен чувствовать себя причастным к борьбе с безнаказанностью и восстановлению безопасности в стране.

Второй пункт требует от действующей власти принять меры по оживлению экономических процессов по всем сферам деятельности государства. Завершает список стратегия по укреплению потенциала народа для совместного достижения поставленных целей.

Незадолго до голосования Анри-Мари Дондра встретился с председателем Национального собрания. Симплис Матье Саранджи дал положительную оценку действиям нового премьера.

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