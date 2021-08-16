Эксперт объяснил, чем для Крыма важны туристы и что дает санаторно-курортный комплекс

Республика Крым — уникальный курорт в первую очередь из-за природы и климата, поэтому его ежегодно посещают миллионы туристов. В основном — порядка 60% отдыхающих — едут на полуостров на автомобилях через Крымский мост, самолетом добираются около 32% и поездом — 8%.

Благодаря туристам пополняются местные бюджеты, развивается инфраструктура, а также средний и малый бизнес. При этом эксперты считают, что Крыму необходимо улучшать качество предоставляемых услуг, сервиса, чтобы люди приезжали сюда не только летом, но и зимой. В таком случае выиграют все, а Республика Крым станет высококлассным круглогодичным курортом, передает ФАН.

По этому поводу высказался заслуженный работник курортов и туризма Вячеслав Захаров. По его словам, на полуострове расположены 25 районов, 13 из которых являются курортными территориями.

«Там создана инфраструктура, имеются санатории, дома отдыха, которые способны принимать отдыхающих, наработан опыт, имеются методики санаторного лечения. У нас в Крыму было 560 санаториев, домов отдыха и пансионатов. На сегодня в статистическом отчете написано: [имеется] 1320 предприятий, принимающих приезжающих на 150 тысяч койко-мест. Из них работает 650, при этом задействованы всего 82 тысячи койко-мест», — заявил он в эфире ток-шоу «На грани».

Именно сюда приезжали отдыхающие со всех регионов России, Украины, Казахстана. Кстати, Белоруссия даже имеет в Крыму свои санатории, добавил Захаров.

«Что дает санаторно-курортный комплекс? Кроме того, что приезжают люди, они привозят с собой деньги, пользуются услугами, то есть бюджет Крыма наполняется за счет отдыхающих. Более того, те, кто сюда приезжает поправить здоровье, становятся действительно туристами, которые посещают наши достопримечательности. А в Крыму 45 тысяч объектов исторического и культурного наследия», — сказал эксперт.

По его словам, у Крыма есть огромные рекреационные и лечебные возможности. В качестве примера он привел лечебные грязи Сакского озера и озера Чокрак, которое находится в Ленинском районе. Причем крымская лечебная грязь гораздо лучше, нежели, например, израильская, поскольку там грязь Мертвого моря, где нет ничего живого, а здесь присутствуют полезные микроорганизмы, которые лечат людей, отметил Вячеслав Захаров.

То есть полуострову нужно еще больше привлекать туристов, чтобы места размещения не простаивали, а местное население было всегда при работе.

Напомним, ранее министр курортов и туризма Крыма объяснил, как разгрузить ЮБК во время курортного сезона. Для этого, по его версии, необходимо развивать западное побережье полуострова.