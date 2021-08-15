Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Ставрополе

Ставрополь, 15 августа. Водитель маршрутки наехал на прохожего и врезался в дерево в Ставрополе. Девять человек получили травмы.

Правоохранителям поступило сообщение, что недалеко от улицы Льва Толстого водитель маршрутки наехал на прохожего. Пытаясь уйти от столкновения, мужчина врезался в дерево. Пострадали восемь пассажиров, пешеход и водитель общественного транспорта. Все были госпитализированы в больницу.

На момент инцидента в маршрутке находились 13 человек. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.

Ранее водитель иномарки сбил трех пешеходов в Воронеже, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительной информации, ему стало плохо. Однако точную причину предстоит выяснить компитентным специалистам.