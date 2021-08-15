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Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Ставрополе
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Ставрополе
Невские Новости  /  Александра Лашко

Ставрополь, 15 августа. Водитель маршрутки наехал на прохожего и врезался в дерево в Ставрополе. Девять человек получили травмы.

Правоохранителям поступило сообщение, что недалеко от улицы Льва Толстого водитель маршрутки наехал на прохожего. Пытаясь уйти от столкновения, мужчина врезался в дерево. Пострадали восемь пассажиров, пешеход и водитель общественного транспорта. Все были госпитализированы в больницу.

На момент инцидента в маршрутке находились 13 человек. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС.

Ранее водитель иномарки сбил трех пешеходов в Воронеже, сообщал сайт 360tv.ru. По предварительной информации, ему стало плохо. Однако точную причину предстоит выяснить компитентным специалистам.

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