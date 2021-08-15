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Сайт «Глаз бога» заблокирован Таганским судом Москвы по требованию прокуратуры

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:03
Общество
Сайт «Глаз бога» заблокирован Таганским судом Москвы по требованию прокуратуры
pixabay.com  /  TBIT

Москва, 15 августа. Таганский суд Москвы заблокировал один из сайтов сервиса «Глаз бога» по требованию прокуратуры.

Через этот сервис можно было найти личные данные людей. Ответчиком по иску указан Евгений Антипов, который считается создателем «Глаза бога», однако в суд он не явился, пишет ТАСС.

«Признать информацию, размещенную на интернет-сайтах https://eyeofgod.group информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в тексте судебного решения.

Роскомнадзор ранее заблокировал сайты Михаила Ходорковского после обращения ФАН. Доступ к сайтам РНК ограничили вечером 4 августа.

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