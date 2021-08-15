Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом нефти в порту Архангельска

Архангельск, 15 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку разлива нефтепродуктов в морском порту Архангельска. По результатам оперативных мероприятий будет принято решение.

Утечка нефтепродуктов произошла в ночь с субботы на воскресенье. Сотрудники порта перегружали железнодорожные цистерны на танкер дизельного топлива, в результате чего токсичные вещества попали в акваторию. Подробности сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что полиция начала проверку информации об утечке нефтепродуктов в морском порту Архангельска. Темное пятно на поверхности воды заметили сотрудники экстренных служб на причале №130 вниз по течению к Белому морю.