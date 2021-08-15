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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом нефти в порту Архангельска

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:57
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом нефти в порту Архангельска
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Пресс-служба администрации Архангельской области

Архангельск, 15 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку разлива нефтепродуктов в морском порту Архангельска. По результатам оперативных мероприятий будет принято решение.

Утечка нефтепродуктов произошла в ночь с субботы на воскресенье. Сотрудники порта перегружали железнодорожные цистерны на танкер дизельного топлива, в результате чего токсичные вещества попали в акваторию. Подробности сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее появилась информация, что полиция начала проверку информации об утечке нефтепродуктов в морском порту Архангельска. Темное пятно на поверхности воды заметили сотрудники экстренных служб на причале №130 вниз по течению к Белому морю.

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прокуратура архангельск нефтепродукты разлив морской порт
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